Jannik Sinner vola a Parigi: la risonanza magnetica dà luce verde per il Roland Garros

Jannik Sinner vola a Parigi. I problemi all’anca che lo avevano portato a saltare gli Internazionali di Roma e ritirarsi dal torneo Atp di Madrid sono rientrati, secondo quanto riferisce la Repubblica. La risonanza magnetica a cui si è dovuto sottoporre ha dato le risposte sperate e il tennista può giocare. Questo significa che potrà partecipare al Roland Garros, testare la forma fisica e spingersi più in là possibile, anche per macinare punti per la classifica Atp. Se Djokovic non dovesse arrivare in semifinale a Ginevra, dove sta partecipando agli Open Atp 250, e non arrivasse in finale a Parigi, il 22enne potrebbe conquistare il primo posto della classifica mondiale senza neanche giocare. Ora saranno gli allenamenti dei prossimi giorni a sciogliere gli ultimi possibili dubbi per il tennista azzurro.

