Palma di Maiorca, cede terrazza del Medusa Beach Club: almeno 4 morti e 20 feriti – Il video

Per cause ancora da accertare è crollata la terrazza su due livelli, in quel momento piena di clienti

Almeno quattro morti e oltre 20 feriti: questo il bilancio del crollo della terrazza di un ristorante nella località turistica della Playa de Palma, a Palma di Maiorca. Secondo i servizi di emergenza, il cedimento sarebbe avvenuto intorno alle 20:30 in un edificio al civico 36 di Calle Cartago nel ristorante Medusa Beach Club dove, per cause ancora da chiarire, sarebbe crollata la terrazza del locale su due livelli, in quel momento affollata di clienti.

