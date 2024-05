Sorpresa a L’Eredità, l’annuncio di Marco Liorni: «Le parole della Ghigliottina di stasera scelte da Benigni»

Era da giorni ormai che Marco Liorni aveva annunciato che a breve il popolare game show da lui condotto avrebbe ospitato una “Ghigliottina” speciale. E dopo le indiscrezioni sull’ultimo gioco «da Oscar», che sembrava indicare proprio Roberto Benigni, è arrivata la conferma. «Stasera – lunedì 27 maggio – l’ultimo gioco dell’Eredità, la “Ghigliottina”, porta la firma di un grande artista, di un poeta», ha scritto sui social il conduttore, «ho ancora negli occhi e nelle orecchie le sue parole ieri, di fronte al Papa, di fronte a tanti bambini. Mi auguro che gli insegnanti e le famiglie trovino spunto in quelle parole per ascoltare quello che suscitano nei bambini e nei ragazzi». È proprio l’attore e regista toscano, vincitore dell’Oscar come Miglior film straniero e Miglior attore con La vita è bella nel 1999, ad aver selezionato le cinque parole che serviranno al concorrente dell’ultima manche di stasera per indovinare quella che le lega tutte per aggiudicarsi il montepremi. «Il gioco, anche quello di ogni sera alle sette in tv, ci richiama al modo in cui abbiamo imparato a stare al mondo da piccoli, è curiosità, è immaginazione, è pensiero che viaggia e rimbalza dappertutto», scrive ancora Liorni, «la voglia di giocare non si perde, anche se “da grandi” abbiamo bisogno di dargli un ambiente che sia accettabile, che non ci faccia mai sentire ridicoli. Allora ci mettiamo le conoscenze, i premi in denaro… ma poi sappiamo perché lo facciamo: non possiamo fare a meno di giocare, no?». Questa è l’ultima settimana dell’attuale stagione: il programma terminerà domenica 2 giugno.

