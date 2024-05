Europee 2024, Tarquinio: «Sciogliamo la Nato, serve un’alleanza paritaria tra Ue e Usa». Calenda e Renzi all’attacco

È polemica per le parole di Marco Tarquinio, candidato indipendente per il Partito democratico nella Circoscrizione centro alle Elezioni europee. L’ex direttore di Avvenire è finito sotto attacco per aver auspicato lo scioglimento della Nato in favore di un’alleanza paritaria con gli Stati Uniti. «Se le alleanze non servono la pace e da difensive diventano offensive vanno sciolte. Sciogliamo la Nato. Va costruita un’alleanza nuova e tra pari, tra Europa e America», si legge su X. Poi a Tagadà su La7, Tarquinio argomenta le sue parole: «Se le alleanze servono a perpetuare le guerre è meglio scioglierle. Bisogna quindi sciogliere l’alleanza con Israele e magari, per quello che ci riguarda, sciogliere la Nato in Europa e costruire una nuova alleanza tra pari con gli Stati Uniti d’America», ha detto. «Non si fa in un giorno, ma bisogna farlo», ha concluso.

Le reazioni

Tempestive le reazioni politiche alle parole del candidato dem. «Il Pd con Marco Tarquinio dice che per costruire la pace bisogna sciogliere la Nato, sconfessando l’Atlantismo degli ultimi 70 anni. Noi invece diciamo che per costruire la pace servono la Nato, l’Esercito europeo, la difesa comune e una politica estera. Servono insomma gli Stati Uniti d’Europa, non questo Pd», scrive su X il leader di Italia Viva, Matteo Renzi. «Il Pd chiede di sciogliere la Nato. Noi chiediamo gli Stati Uniti d’Europa. È chiara finalmente la differenza tra noi e il nuovo Pd?», gli fa eco la deputata Iv Maria Elena Boschi. Anche Sandro Gozi, segretario generale del Partito democratico europeo e membro del Team Europe di Renew, si è espresso sulle dichiarazioni di Tarquinio: I socialisti europei sono «pronti a dare il benvenuto all’eurodeputato del Pd Marco Tarquinio? Ha appena chiesto di sciogliere la Nato, e lui sarebbe un moderato», si legge sui social. Il leader di Azione, Carlo Calenda, chiama invece in causa la segretaria del Pd, Elly Schlein: «Tarquinio, oltre a pensare che l’aborto sia come la pena di morte, vuole sciogliere la Nato. Il Pd cosa ne pensa? È la vostra linea, Elly Schlein? Davvero vuoi mandare in Ue queste idee?».

