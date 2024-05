Questi grafici non dimostrano che la velocità dell’innalzamento del livello dei mari è la stessa di 180 anni fa

Quando ci si imbatte in contenuti che veicolano informazioni false, non di rado questi sono creati mal interpretando dati che in realtà non confermano la tesi che si cerca di dimostrare. È questo il caso di un post secondo il quale non si sarebbe verificato un incremento della velocità dell’innalzamento del livello dei mari, che secondo chi lo condivide dimostrerebbe che non esiste alcuna emergenza climatica. In realtà, i grafici non dimostrano che la velocità dell’innalzamento del livello dei mari è la stessa d 180 anni fa.

Analisi

Vediamo uno screenshot di uno dei post oggetto di verifica. Nella descrizione si legge:

Avrete sentito spesso parlare di innalzamento dei mari, di coste sommerse e atolli che dovrebbero già essere spariti. L’immagine che alleghiamo oggi, ma potremmo fare altre decine di esempi, ci dice che non c’è alcuna “accelerazione dell’innalzamento del livello del mare”. I mareografi a lungo termine mostrano che il livello del mare sta aumentando allo stesso ritmo di 180 anni fa. Non c’è alcuna crisi climatica.

Il contenuto viene condiviso dalla pagina Facebook Attività Solare, non nuova alla diffusione di informazioni false, come quella secondo cui l’Onu avrebbe mentito sulla concentrazione di CO2 nell’atmosfera o sul potere inquinante delle auto elettriche. La pagina sostiene che il cambiamento climatico non sia generato dall’attività umana, come invece ampiamente provato dalla ricerca scientifica in meritò, bensì da quella del sole, in questo periodo nel suo massimo ciclico, come mostrato anche dalla presenza di aurore boreali alle medie latitudini, incluse quelle nel nostro Paese.

Non dimostrano che la velocità dell’innalzamento del livello dei mari è la stessa di 180 anni fa

Viene mostrato un grafico disponibile sul sito della National Oceanic and Atmospheric Administration NOAA degli Stati Uniti. Il grafico mostra il trend seguito dal livello del mare nella città tedesca di Cuxhaven, porto sulle sponde del Mare del Nord. Viene utilizzato per sostenere che non ci sia stata un’accelerazione dell’innalzamento del livello negli ultimi 180 anni. La tendenza tracciata è lineare, ma ciò non toglie che dal 1840 ad oggi, il livello del mare a Cuxhaven è cresciuto di circa 38 centimetri a un ritmo di 2,12 millimetri all’anno.

Il secondo grafico mostra la variazione a intervalli di 50 anni, a ciascun anno corrisponde una serie di dati che descrivono l’andamento del livello marino nei 25 anni precedenti e nei 25 successivi. Al centro dei tre valori che descrivono l’aumento medio annuo, cioè il più probabile, mentre i due rimanenti costituiscono gli estremi. Va notato che quelli mostrati sono dati relativi, ovvero calcolati con stazioni poste a terra, e quindi soggetti alle variazioni d’altitudine del terreno e riferite solo alla zona interessata, riferisce la NOAA.

Quando è iniziato l’innalzamento del livello dei mari

La domanda, a questo punto diventa: «Quando è iniziato il trend di innalzamento del livello del mare in corso attualmente?». Secondo uno studio del 2022 apparso sulla rivista Nature Communications che ha analizzato il livello dei mari dall’anno zero al 2000 (ricostruito grazie a modelli specifici laddove non sono disponibili misurazioni), i primi segni evidenti di un innalzamento sono stati registrati nel 1863. La data si colloca a circa cento anni dalla prima rivoluzione industriale a sette anni dall’inizio convenzionale della seconda. Inoltre analizzando i dati forniti dalla NOAA, è evidente che il livello del mare aumenta sempre più rapidamente. Il tasso di innalzamento annuo è più che raddoppiato, passando da 1,4 millimetri all’anno durante gran parte del ventesimo secolo a 3,6 millimetri all’anno dal 2006 al 2015.

Le rilevazioni satellitari

Dagli anni Novanta, il livello del mare a livello globale viene invece misurato via satellite. Osservando queste ultime rilevazioni è chiaro che sostenere che il ritmo non abbia subito un’accelerazione è falso. Se si prendono gli anni dal 1993 ad oggi – come evidenziato dalle rilevazioni satellitari della Nasa – si vede che il livello del mare in tutto il mondo è cresciuto di 103 millimetri in 31 anni, ovvero, 3,32 millimetri all’anno. Il 36,2% più in fretta rispetto alla media dal 1840 al 2020 a Cuxhaven. Su scala globale, solo nel 2023 il livello del mare è cresciuto in media di 76 millimetri, più del doppio che nei 30 anni precedenti. Dal 1993 ad oggi il livello del mare è cresciuto di oltre 10 centimetri.

Conclusioni

Vengono condivisi due grafici, per sostenere che non ci sarebbe stata un’accelerazione dell’aumento del livello dei mari dal 1840 ad oggi, e quindi negare dell’emergenza climatica. I grafici usati sono elaborati dalla NOAA su un periodo molto ampio, dal 1840 al 2020. Entrambi mostrano solo i dati relativi alla città tedesca di Cuxhaven. Per questo, non mostrano chiaramente l’accelerazione avvenuta principalmente dal 1993 in poi e nel 2023 a livello globale. Dal 1993 ad oggi l’incremento del livello del mare è stato di 3,32 millimetri all’anno Il 36,2% più in fretta rispetto alla media dal 1840 al 2020 nella città di Cuxhaven, dove lo stesso dato era 2,12 millimetri all’anno. Dal 1993 ad oggi il livello del mare è cresciuto di oltre 10 centimetri. Solo nel 2023 il livello del mare su scala globale è cresciuto in media di 76 millimetri, più del doppio che nei 30 anni precedenti. Quindi, questi grafici non dimostrano che la velocità dell’innalzamento del livello dei mari è la stessa di 180 anni fa. Non dimostrano nemmeno che non esiste una crisi climatica.

