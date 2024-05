Test di medicina 2024, tra i 60 quesiti don Abbondio, la Bibbia e la Ferrari: il quiz per 60mila studenti

Circa 70mila studenti per poco più di 20mila posti, 60 quesiti e una graduatoria a separarli dalla possibilità di iscriversi alle facoltà di Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria (lingua italiana e lingua inglese) e Medicina veterinaria (lingua italiana). Martedì 28 maggio si è svolta la prima giornata del test di accesso, la seconda data il prossimo 30 luglio. E dal 5 maggio gli aspiranti medici, veterinari e dentisti hanno potuto consultare il «cervellone» del Ministero università e ricerca, sul quale sono state caricate 3.500 domande dalle quali sono state estratte per sorteggio le 60 del quiz, unica vera novità rispetto ai Concorsoni degli anni scorsi: 4 di competenze di lettura e conoscenze acquisite negli studi, 5 di ragionamento logico e problemi, 23 di biologia, 15 di chimica 13 di fisica e matematica. Cento minuti, e una biro, a disposizione degli iscritti per provare a piazzarsi alti in graduatoria e accedere direttamente alle facoltà scelte per l’anno accademico 2024-2025. Non mancano, come ogni anno, un po’ di polemiche ma anche di ironia sulla varietà di domande con cui si sono dovuti confrontare gli studenti.

Il quiz

Tra quelle più curiose, in ambito lettura e competenze acquisite, l’individuazione della figura retorica usata da Alessandro Manzoni che, per definire don Abbondio nei Promessi Sposi, scrisse non era nato con un cuor di leone. Tra antifrasi, metafora, metonimia, ossimoro e litote, la risposta esatta è proprio quest’ultima, che indica l’utilizzo della negazione del contrario per mitigare un giudizio. Un quesito di fisica e matematica ha riguardato poi la Ferrari, dove si chiedeva l’accelerazione di una rossa SF90 che scatta da 0 alla velocità di 100 Km/h in 2.5s. E ancora: tra i quesiti è stato sorteggiato anche uno sulla Bibbia e i testi sacri, uno sulle vitamine, uno su Pasteur. E un problema sulle focacce e il panettiere: «Dopo la scuola, Andrea ha sempre molta fame e si ferma in una panetteria. Quando compra due focacce ripiene ed una pasta spende 8 euro, quando compra una focaccia ripiena e due paste spende 7 euro. Oggi ha comprato soltanto una focaccia ripiena ed una pasta, quanto ha speso?». Per la valutazione delle prove saranno attribuiti al massimo 90 punti, tenendo conto dei seguenti criteri: 1,5 punti per ogni risposta esatta, meno 0,4 punti per ogni risposta sbagliata, 0 punti per ogni risposta omessa.

Il commento della ministra Bernini

«Oggi migliaia di ragazzi si sono messi in gioco, hanno affrontato le loro paure per inseguire un sogno: fare il medico – ha scritto la ministra dell’Università, Anna Maria Bernini – Organizzare questo test è stata una sfida anche per noi dopo che una sentenza del Tar ha annullato il sistema dei Tolc. Abbiamo corso e fatto di tutto per consentire di svolgere il test anche quest’anno, predisponendo una banca dati aperta e pubblica con domande e risposte». A proposito dei posti a disposizione quest’anno, la ministra ha ricordato che «sono 1.231 in più rispetto allo scorso anno e 5mila in più in confronto a due anni fa. Stiamo superando le rigidità del numero chiuso perchè per troppi anni le ambizioni e le aspirazioni di studenti e studentesse non sono state valorizzate ma deluse. Abbiamo bisogno di medici e soprattutto di medici bravi». In arrivo poi la riforma sul sistema di accesso alle facoltà di Medicina e Veterinaria: «Stiamo lavorando a una riforma strutturale che cambi radicalmente il sistema di accesso – ricorda Bernini – consentendo l’ingresso alla facoltà di #Medicina e seguendo corsi accademici su materie caratterizzanti. Al termine di un primo periodo di studi, si sosterranno gli esami e in base all’esito si deciderà come proseguire la carriera accademica. Insomma, cambia la prospettiva. Al centro mettiamo le vocazioni degli studenti che per troppo tempo sono state messe in secondo piano».

Le 60 domande del quiz di Medicina 2024

