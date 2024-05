Leonardo Bonucci si ritira, l’addio al calcio con le foto in bianco e nero: «Da piccolo sognavo questa storia da raccontare» – Il video

È arrivato il giorno dell’addio al calcio giocato per Leonardo Bonucci. A 37 anni l’ex difensore della Nazionale e storico centrale della Juventus ha annunciato la fine della sua carriera da calciatore con un video in bianco e nero sui social. Un riferimento che non sembra casuale, visto il suo profondo legame con il club bianconero, che però lo aveva messo fuori rosa prima di trovare casa all’Union Berlino e al Fenerbahce. «Da piccolo sognavo questa storia da raccontare – dice Bonucci, mentre scorrono gli scatti dei momenti più importanti della sua carriera – promettendomi traguardi da abbracciare contro i grandi. Esultando, avendo fede attraverso le difficoltà con coraggio. Un padre, un compagno, un marito, un calciatore, oltre. Oltre la storia oggi. Sono io». Nato a Viterbo, Bonucci ha militato a inizio carriera anche per la squadra della sua città, per poi approdare alle giovanili dell’Inter. Da lì è passato al Treviso e a Pisa, per poi finire a Bari in Serie A. Da lì il salto alla Juventus, dove ha collezionato 130 presenze e firmato 14 reti. Pilastro negli ultimi anni della difesa della Nazionale, è tra gli azzurri che hanno vinto gli Europei a Wembley nel 2021.

Leggi anche: