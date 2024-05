Armi Nato contro la Russia, si allarga il fronte del «sì». Stoltenberg: «L’Ucraina può prevalere solo con il nostro aiuto»

Si allunga la lista dei Paesi Nato favorevoli alla rimozione delle restrizioni sull’uso delle armi fornite all’Ucraina, contemplando la possibilità di colpire obiettivi militari in Russia e non solo nei territori occupati. Sulla base delle ultime dichiarazione in questo campo si contano: Polonia, Finlandia, Svezia, Paesi Baltici, Repubblica Ceca, Danimarca, Olanda, Regno Unito, Canada e Francia (con tutta probabilità anche la Romania). Contrari, invece, Italia, Spagna, Belgio, Ungheria, Slovacchia e, probabilmente, Bulgaria. Tra gli indecisi rientrano, invece, la Germania e gli Stati Uniti, che stanno valutando di rimuovere le restrizioni. Per contrastare l’avanzata della Russia in Ucraina, il presidente Joe Biden sta, infatti, prendendo in considerazione due nuove contromisure: punire la Cina per aver fornito tecnologia chiave a Mosca e revocare i limiti all’uso da parte dell’Ucraina delle armi «a corto raggio» statunitensi per attaccare all’interno della Russia, lo scrive il Washington Post.

Secondo il Segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, Kiev «ha diritto a colpire obiettivi in Russia». Lo ha ribadito in un’intervista al quotidiano spagnolo La Vanguardia. Per il numero uno dell’Alleanza Atlantica, l’Ucraina può prevalere solo con forte aiuto Nato. «Quando i leader si incontreranno a luglio, al vertice Nato, prenderanno importante decisioni: le sfide che affronta l’Ucraina sono molteplici e può ancora prevalere ma solo con il forte sostegno dagli alleati Nato», ha detto Stoltenberg a Praga nel corso di una dichiarazione con il premier ceco Peter Fiala. Tempestiva la reazione di Mosca che, tramite il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, accusa i governi occidentali di «provocare in ogni modo possibile l’Ucraina perché continui questa guerra senza senso». «Tutto questo – ha aggiunto – avrà ovviamente delle conseguenze. Questo provocherà alla fine grande danno agli interessi di quei Paesi che hanno scelto un’escalation della tensione».

Sul fronte

Sul fronte, Kiev ha fatto sapere che «Volchansk è in fiamme, la battaglia non si ferma neanche un minuto». Lo ha riferito il servizio stampa della brigata ucraina Lyut, che ha anche pubblicato video della cittadina nella regione di Kharkiv che le truppe russe prendono d’assalto da settimane. Secondo Lyut, «i russi vogliono prendere il controllo di Volchansk, ma incontrano una forte resistenza da parte delle Forze di Difesa. Le forze nemiche cercano di insediarsi nelle case, ma soprattutto i soldati del reggimento d’assalto Tsunami della brigata Lyut della Guardia nazionale ucraina stanno respingendo il nemico e scacciando gli invasori casa per casa». Mentre nella regione di Cherson, un civile è morto oggi – giovedì 30 maggio – in un attacco russo contro il villaggio di Veletenske: lo ha reso noto il governatore della regione, Oleksandr Prokudin, come riporta il Kyiv Independent. L’uomo si trovava in strada al momento dell’attacco ed è morto durante il trasporto in ospedale, ha aggiunto il governatore senza fornire ulteriori dettagli. Il villaggio di Veletenske si trova a pochi chilometri dalle zone occupate della regione.

Zelensky sarà in Arabia Saudita l’1 giugno

Nel frattempo, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky – che sarà a Riad, in Arabia Saudita, sabato primo giugno alla vigilia del vertice per la pace, scrive Rbc-Ukraine – ha postato su Telegram una foto della distruzione provocata in Ucraina dai bombardamenti russi, commentando che «nonostante la crudeltà degli attacchi russi, il mondo può dimostrare che l’unità di chi apprezza i valori umani è sufficiente a proteggere la vita. L’Ucraina ripete costantemente che il terrore russo può essere fermato. Abbiamo bisogno di determinazione politica, di una rapida consegna di sistemi di difesa aerea affidabili che coprano i nostri cieli e di una pressione costante sulla Russia, sanzioni e politica. Il nostro lavoro per porre fine al terrore deve essere completo», ha concluso.

