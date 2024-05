L’Unione europea non ha approvato gli scarafaggi per il consumo alimentare

Una padella piena di blatte nere messa sul fuoco. Al suo interno vengono versati altri ingredienti per creare una strana ricetta per quale chi condivide il video ringrazia l’Unione Europea. Tuttavia, gli insetti – blatte o scarafaggi – mostrati non sono stati approvati per il consumo alimentare umano nell’Ue.

Circola un video in cui delle blatte nere vengono cucinate.

Si sostiene che la ricetta sia resa possibile dall’Ue.

In realtà, quegli insetti – blatte o scarafaggi – non sono stati approvati per il consumo alimentare umano nell’Ue.

Gli unici insetti approvati per il consumo umano nell’Ue sono larve della farina, grilli domestici e locuste.

Analisi

Vediamo uno screenshot di uno dei post oggetto di verifica. Nella descrizione si legge:

L’Eurokippah vi ama

Non sono approvati per il consumo alimentare

In alcuni Paesi come Cina, Messico e Vietnam è relativamente comune mangiare certi insetti. Tuttavia, scarafaggi e blatte non sono stati approvati per il consumo alimentare umano dall’Unione Europea. Lo si può verificare su questa pagina web della Commissione Europea in cui viene ricordato che gli unici insetti approvati per il consumo alimentare umano nell’Ue sono larve della farina, grilli domestici e locuste.

Conclusioni

Circola un video in cui delle blatte nere vengono cucinate. Si sostiene che la ricetta sia resa possibile dall'Ue. In realtà, quegli insetti – blatte o scarafaggi – non sono stati approvati per il consumo alimentare umano nell'Ue. Gli unici insetti approvati per il consumo umano nell'Ue sono larve della farina, grilli domestici e locuste.

