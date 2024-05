La bufala della danza demoniaca al Cern

Circola su Facebook una vecchia clip (per esempio qui e qui) che in passato si riferiva alla Nato, mentre oggi viene “ri-localizzata” in una conferenza che si sarebbe tenuta al Cern di Ginevra, in Svizzera (che diventa il Belgio nelle condivisioni in oggetto). Il problema sta nel fatto che mostrerebbe una sorta di danza demoniaca. Come già spiegato dal collega Alex Kuli per Lead Stories nel novembre 2022, si tratta di una vecchia bufala, vediamo perché.

Per chi ha fretta:

Diverse condivisioni di una clip sembrano mostrare una danza demoniaca che si sarebbe tenuta in una sede del Cern in Belgio.

Il Cern di Ginevra si trova in Svizzera.

In precedenza la presunta danza demoniaca veniva collocata in una sede Nato in Belgio.

Effettivamente la scena si volge vicino a una sede Nato a Gent, in Belgio.

Il contesto originale è quello di una rappresentazione artistica svoltasi presso l’Università di Gent nel 2017.

Analisi

Le condivisioni vengono diffuse con didascalie come le seguenti:

Si dice che questa sia una Riunione del consiglio CERN in Belgio. Io non ci voglio credere perché se è veramente così, Ragazzi qui è tutto marcio putrido. Questa è gente malata.

Riunione del consiglio del CERN in Belgio

Spieghiamo la «danza demoniaca»

Effettivamente quella che vediamo sembra proprio una danza demoniaca svoltasi in un contesto che però appare estremamente formale. E il Belgio effettivamente qualcosa c’entra davvero.

«Lo spettacolo ha avuto luogo nel 2017 presso l’Università di Gent, in Belgio – spiega Kuli -, e non ha avuto nulla a che fare con alcun incontro sulla sicurezza collettiva. [Come accenntato prima la bufala era ambientata in una conferenza della Nato, Nda] Il video mostra una donna che si scatena ritmicamente attorno a un podio mentre un’altra donna canta e uomini in giacca e cravatta guardano confusi […] Lo spettacolo [ebbe luogo] all’Università di Gent, un fatto tradito dal logo dell’università sulla tribuna dove uno degli artisti sta cantando. Una ricerca inversa di uno screenshot del video mostra che è stato pubblicato su YouTube il 25 novembre 2017, con il titolo “Leftist Science at Ghent University [Belgium]”. Un commentatore di YouTube ha affermato che gli artisti erano membri dell’Action Zoo Humain, una compagnia di ballo con sede a Gand la cui missione è quella di scoprire “formati contemporanei per riflettere la realtà sociale interculturale”, secondo il sito Web del gruppo».

Conclusioni

Una rappresentazione artistica tenutasi presso l’Università di Gent in Belgio nel 2017 è divenuta attraverso i Social network prima una danza demoniaca, situata prima presso una sede Nato nelle vicinanze e più recentemente in una non meglio precisata sede belga del Cern.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Facebook per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Facebook.

Leggi anche: