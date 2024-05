L’ira di Trump dopo la condanna per il caso Stormy Daniels: «Processo vergognoso, il vero verdetto arriverà il 5 novembre» – Il video

«È una vergogna. È stato un processo truccato e vergognoso gestito da un giudice corrotto». È un fiume in piena Donald Trump all’uscita dal tribunale di Manhattan che lo ha condannato per tutti e 34 i capi d’imputazione nel processo per frode per il caso Stormy Daniels. «Ma il vero verdetto sarà pronunciato il 5 novembre dal popolo», assicura minaccioso Trump, alludendo all’appuntamento con le urne per le elezioni presidenziali Usa, nelle quali punta a tornare alla Casa Bianca. «Tutti sanno cosa è successo qui. Non abbiamo fatto nulla di male. Sono un uomo molto innocente. Sto combattendo per il nostro Paese. Mi batto per la nostra Costituzione. Il nostro Paese in questo momento è truccato», sono i messaggi a caldo che Trump ha voluto inviare al suo “popolo” di fedelissimi subito dopo il verdetto unanime della giuria di Manhattan. La pena cui Trump sarà condannato sarà annunciata nel corso della prossima udienza, l’11 luglio.

Leggi anche: