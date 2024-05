Giorgia Meloni e il caso De Luca: «Fa venire a galla l’ipocrisia e il doppiopesismo della sinistra» – Il video

A Giorgia Meloni non è bastato presentarsi a Vincenzo De Luca, durante i saluti istituzionali a Caivano, citando il fuori onda in cui il presidente della Campania la definiva una «stronza». Non è bastato nemmeno catturare la scena in un filmato organizzato dall’entourage della presidente del Consiglio, che poi è finito ad Atreju prima di diventare virale. «Qual è il messaggio che noi stiamo dando? Che le donne si possono insultare liberamente perché sono deboli? Sveglia femministe, sveglia femministe!», ha dichiarato a Dritto e rovescio su Rete 4, in seguito alla polemica. E oggi, 31 maggio, ritorna sul tema pubblicando un video su X, estratto dal collegamento di ieri sera.

In cui la si vede dichiarare: «Sono stata insultata e mi sono difesa. E a questo certa sinistra ha risposto con un evidente doppiopesismo e con tutta la sua ipocrisia. Quando sono stata insultata non hanno speso mezza parola, e adesso si indignano perché mi sono difesa senza insultare nessuno». E ancora: «Da quando siamo al Governo la sinistra sta tirando fuori la sua vera natura. Persone che usano due pesi e due misure su qualsiasi cosa, che ritengono di essere superiori agli altri e di avere maggiori diritti degli altri». Infine, la stoccata contro la leader dei dem: «Mi dispiace per Elly Schlein, alla quale avevo chiesto, quando fui insultata da De Luca, di dire qualcosa, perché non ebbe il coraggio di dire niente. Si commenta da solo il fatto che non ha il coraggio che ci si aspettava da lei per cambiare le cose, come leader e come donna».

Leggi anche: