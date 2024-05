Roland Garros, Jannik Sinner liquida Kotov in tre set e vola agli ottavi

Jannik Sinner batte in tre set il russo Pavel Kotov e si qualifica agli ottavi del Roland Garros. Kotov ha dato al campione azzurro filo da torcere, ma non abbastanza. Sinner ha avuto la meglio in tutti e tre i set per 6-4. Durante il match è stata attivata la copertura automatica dello stadio Philippe Chartrier, il centrale di Parigi, in previsione delle piogge. In tribuna gli immancabili Carota Boys,i sei irriducibili tifosi piemontesi che ormai da un anno seguono l’azzurro in tutti i tornei del Grande Slam. Ora Sinner sfiderà nel prossimo turno del torneo di Parigi chi uscirà dal doppio confronto Moutet-Shevchenko e Ofner-Baez.

