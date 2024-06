L’addio freddo della Rai per Amadeus, l’ovazione in studio per l’ultima puntata: ma non c’è nessun dirigente per salutarlo – I video

Amadeus ha scelto «Due vite» di Marco Mengoni come sottofondo per il suo video di addio alla Rai. In un post su Instagram, il conduttore ha diffuso un filmato in cui passa in rassegna tutti i collaboratori con cui ha lavorato fino all’ultima puntata di Affari tuoi. Ieri sera 1 giugno è andata in onda l’ultima puntata su Rai1, con l’applauso del pubblico in studio che lo ha omaggiato con una standing ovation e acclamandolo già in apertura. Nelle storie su Instagram, Amadeus ha pubblicato alcuni video dietro le quinte dell’ultima trasmissione. In uno dei video, che lui stesso rivela sono girati dalla moglie Giovanna Civitillo, il conduttore fa un bilancio con la sua truccatrice: «Questi cinque anni tutto bello tutto fantastico, Soliti Ignoti, Affari tuoi, capodanno, Sanremo, Lotteria Italia…tutto con questa donna qua». In un altro filmato Amadeus saluta la regia e tutto il suo staff, per poi tuffarsi nel camerino per l’ultima volta tra i ricordi accumulati negli anni: «Ultimo giorno in camerino, vissuto, regali dei concorrenti, disegni dei bambini, tanti bei ricordi».

L’addio freddo della Rai

Dalla prossima stagione, Amadeus passera al Nove, dove si dovrebbe occupare di diversi programmi di intrattenimento. Per Discovery, il conduttore potrebbe condurre anche «I soliti ignoti», dopo che la Rai non ha rinnovato il contratto per i diritti sul format. E nella festa finale per il saluto di Amadeus da viale Mazzini registrata lo scorso 10 maggio, come ha rivelato Dagospia, non si sarebbero visti i dirigenti della Rai per un saluto almeno formale e una stretta di mano, sottolinea Repubblica. Né c’è stato alcun cenno del Tg1 che segue il programma.

