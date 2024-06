Il Rassemblement National di Marine Le Pen scarica Vannacci, Jordan Bardella: «Non lo conosco ma non condivido le sue parole»

«Non ho conoscenza di queste frasi, non le condivido e le condanno». Così Jordan Bardella, astro nascente dell’estrema destra francese e capolista del Rassemblement National alle elezioni europee, liquida alcune uscite omofobe dell’ex generale Roberto Vannacci, candidato come indipendente tra le fila della Lega. Eurodeputato, classe 1995, Bardella è anche vicepresidente del gruppo Identità e Democrazia, la famiglia politica europea di cui fanno parte – tra gli altri – proprio il partito di Marine Le Pen e la Lega di Matteo Salvini. A una settimana esatta dall’appuntamento elettorale dell’8 e 9 giugno, arriva la prima presa di posizione dell’estrema destra francese su Vannacci, uno dei candidati di punta degli alleati italiani della Lega per le elezioni europee. «Io sono l’avvocato delle mie idee, del mio partito, non sono l’avvocato di questo signore, che non conosco», ha precisato Bardella in un’intervista a Bfmtv.

La candidatura di Roberto Vannacci alle europee ha suscitato qualche mal di pancia all’interno della Lega, ma finora dai colleghi francesi del Rassemblement National non era arrivato nessun commento ufficiale. A rompere il silenzio è proprio Bardella, che nell’intervista all’emittente televisiva Bfmtv ha preso le distanze da alcune uscite controverse dell’ex generale dell’Esercito italiano. A soli 28 anni, Jordan Bardella rappresenta un punto di riferimento dell’estrema destra europea e ha contribuito non poco alla crescita del Rassemblement National nei sondaggi. Il partito di Marine Le Pen è dato infatti al 32% delle preferenze, circa il doppio dei due principali oppositori: Renaissance, il partito del presidente Emmanuel Macron, e il Partito socialista di Raphaël Glucksmann. «Dobbiamo infliggere a Emmanuel Macron la sconfitta più pesante che sia possibile. Oggi siamo noi il primo partito in Francia», ha detto Bardella oggi, domenica 2 giugno, durante l’evento conclusivo della campagna elettorale del Rassemblement National al Dome di Parigi.

In copertina: Jordan Bardella, capolista del Rassemblement National alle elezioni europee (EPA/Guillaume Horcajuelo)

Leggi anche: