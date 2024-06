DiMartedì, Calenda sbotta con Magliaro: «Ogni due minuti c’è un cretino che inneggia al nazifascismo, avete rotto le balle!» – Il video

Scontro a DiMartedì tra il leader di Azione Carlo Calenda e Massimo Magliaro, presidente della Fondazione Almirante. Calenda parla del fascismo, dell’orrore della Seconda Guerra mondiale. Magliaro incalza chiedendogli del regime staliniano. E poi gli chiede di parlare del 2024. Il leader di Azione però non ci sta: «Parlare del 2024? Ne parlerei se non ci fosse un imbecille che evoca la X Mas…avete rotto le balle…Io non ho mai dato in vita mia, in questa trasmissione a Giorgia Meloni della fascista. Ma avete rotto le balle!».

