Cosa vuole Viktor Orbán dalle elezioni europee: «Una nuova maggioranza di destra, questa Commissione ha fallito»

Il premier dell’Ungheria Viktor Orbán si aspetta dalle elezioni europee «soprattutto due cose. Rinforzare la democrazia e avere una nuova maggioranza di destra. Questa Commissione europea ha fallito sull’agricoltura, sulla guerra, sull’immigrazione, sull’economia, ora devono lasciare». Orbán parla in un’intervista esclusiva al Giornale. E spiega che a suo parere «rinforzare la democrazia significa eleggere una diversa Commissione da quella attuale che, da quando governo, è stata la peggiore». Ma secondo il premier aal tempo stesso serve una rinascita della destra in Europa, abbiamo un’opportunità storica per cambiare la maggioranza. I partiti di destra devono collaborare, siamo nelle mani di due donne (Giorgia Meloni e Marine Le Pen, ndr) che devono trovare un accordo». Mentre Fidesz entrerà nel gruppo dei conservatori europei Ecr presieduto da Meloni: «Noi vogliamo aderire anche se siamo consapevoli ci siano temi che possono dividerci da alcuni partiti che ne fanno parte a cominciare dalla visione sulla guerra in Ucraina», Sull’ipotesi di un’adesione al gruppo di Identità e Democrazia dopo l’uscita di Afd, invece, Orbán dice che «abbiamo varie opzioni, anche l’ipotesi di un nuovo grande gruppo di destra europeo, la priorità è fare qualcosa di utile per l’Europa».

