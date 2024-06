Mannheim (Germania), accoltellato il candidato comunale Afd: l’aggressore in arresto

Si tratta del secondo agguato in pochi giorni, nella stessa città. Il politico di Alternative für Deutschland si trova ora in ospedale, ma avrebbe riportato soltanto dei tagli

Il candidato dell’ultradestra tedesca di Alternative für Deutschland (Afd) del consiglio comunale di Mannheim, in Germania, è stato aggredito ieri sera – martedì 4 giugno – con un coltello. L’aggressore, secondo quanto riporta l’agenzia di stampa tedesca Dpa, è stato arrestato. Mentre il candidato di Afd si trova in ospedale, ma avrebbe riportato soltanto dei tagli. Il fatto è avvenuto nella tarda serata di ieri, intorno alle 22.45, ma è stato confermato soltanto oggi dagli investigatori tedeschi. L’attacco, precisa il partito di estrema destra, è avvenuto nelle vicinanze della piazza del Mercato di Mannheim, dopo che il politico dell’AfD ha colto sul fatto un uomo che stava strappando i manifesti elettorali: quando lo ha affrontato, è stato aggredito e ferito con un coltello. Nel reagire, l’uomo ha tirato fuori un coltello e lo ha ferito. Sempre secondo il portavoce del partito, con l’aggressore ci sarebbero state altre due persone che sono riuscite a fuggire. Si tratta del secondo agguato in pochi giorni, nella stessa città. Venerdì scorso un afghano di 25 anni aveva, infatti, ferito 6 persone, durante il raduno di un movimento anti-islam di estrema destra. Un agente di polizia è «Siamo scioccati e costernati», ha detto il presidente regionale dell’AfD Markus Frohnmaier.

Foto copertina: ANSA/HANNIBAL HANSCHKE | Auto della polizia tedesca

