«Non sono incinta»: Lady Gaga su TikTok smentisce le voci dopo le foto al matrimonio della sorella

È bastata una mano sulla pancia, immortalata per caso durante le nozze della sorella Natali Germanotta lo scorso weekend, per far scattare la fantasia dei fan, ma Lady Gaga oggi tramite un video su TikTok ha risposto senza mezzi termini: «Non sono incinta». Niente bambini in arrivo dunque per l’icona del pop moderno e Michael Polansky, matematico americano, amministratore delegato di Parker Group, azienda con sede a San Francisco che gestisce gli affari, gli investimenti, gli interessi politici e di beneficenza dell’imprenditore e filantropo della Silicon Valley Sean Parker.

«Sono a piangere di brutto in palestra» ha aggiunto Lady Gaga, citazione della collega Taylor Swift in Down Bad, brano della playlist del suo ultimo album The Tortured Poets Department. La popstar e Polansky stanno insieme dal 2019. Nel video Lady Gaga ne approfitta per incitare alla registrazione al voto tramite la piattaforma headcount.org.

