Ruby Ter: in Cassazione chiesto un nuovo processo per le ex olgettine

Il pg di Cassazione ha chiesto un nuovo processo di primo grado nel procedimento Ruby ter che vede coinvolte, tra gli altri, alcune ragazze ex ospiti delle serate di Arcore, villa di Silvio Berlusconi, tra cui Karima El Mahroug. Le ragazze furono assolte dal tribunale di Milano nel febbraio del 2023. Le assoluzioni, che hanno riguardato anche l’ex fidanzato di Ruby, Luca Risso, erano state decise, come spiegato dai giudici della settima penale di Milano, per una questione giuridica relativa alle cosiddette “ex olgettine2, sentite nei due processi milanesi sul caso Ruby più di dieci anni fa come testi semplici. Intanto slitta al 10 luglio la decisione della Cassazione per il procedimento. I giudici della sesta sezione hanno aggiornato l’udienza per una questione tecnica legata alla mancata notifica di atti per due imputati. Nel processo in primo grado per le ex olgettine, sollecitato dal procuratore generale, l’accusa è quella di corruzione in atti giudiziari.

