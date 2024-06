La storia dei tre bambini che hanno trovato un dinosauro: il documentario

Nel 2022 tre bambini, all’epoca di 7, 9 e 10 anni, hanno rinvenuto nel North Dakota un raro fossile di Tyrannosaurus Rex. La scoperta è stata annunciata soltanto ieri, martedì 4 giugno, dal Denver Museum of Nature & Science, dove verrà esposto e studiato da un team. Lo riporta la Reuters. Nel luglio di un anno fa, i fratelli Liam e Jessin Fisher e il loro cugino Kaiden Madsen stavano effettuando un’escursione alla ricerca di fossili con Sam Fisher, il padre di Liam e Jessim, quando notarono un enorme osso della gamba che spuntava dal terreno. Un ricercatore di paleontologia dei vertebrati al museo di Scienze naturali di Denver riesce ad ottenere i permessi per iniziare a scavare nel 2023. I successivi studi hanno confermato che si trattavano dei resti di un T-Rex: sono stati, infatti, rinvenuti altri fossili – tra cui la mascella inferiore – poi trasportati al museo di Denver.

I paleontologi stimano che il tirannosauro di 13-15 anni fosse alto oltre 7 metri con un peso di circa 1.600 chilogrammi. Il T-Rex in questione visse circa 67 milioni di anni fa, verso la fine del Cretaceo (al terzo e ultimo periodo dell’era Mesozoica). I resti – scrive l’agenzia britannica – provengono dalla regione della cosiddetta “Formazione Hell Creek”, che è una formazione geologica che comprende il Montana, Wyoming, Dakota del Nord, Dakota del Sud, negli Stati Uniti, risalente al Cretaceo superiore, e alcuni strati del Paleocene, che «conserva l’ultimo ecosistema di dinosauri sulla Terra». Una troupe di registi e di scienziati si sono coordinati in segreto per quasi due anni con alcuni musei di storia naturale per presentare la scoperta dei tre bambini che è diventata, così, un documentario in uscita il prossimo 21 giugno.

Foto copertina: ANSA/MICHAEL BUHOLZER | Il modellino di un dinosauro

