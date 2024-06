«Lady Pickpocket» aggredita a Venezia, pugni e spray al peperoncino: denunciate due donne

Monica Poli, l’attivista diventata famosa sui social network per i video in cui avvisa turisti e passanti della presenza di borseggiatori e borseggiatrici, è stata aggredita a Venezia da due donne che sono state poi denunciate dalla polizia. «Lady Pickpocket», il soprannome della donna dovuto alla frase che l’ha fatta finire anche sul New York Times, era in piazzale Roma, diretta a un evento a Marghera, quando qualcuno l’ha fermata e avvisata che, non distante dalla stazione dei treni, due donne avevano appena scippato una persona. E lei, la paladina anti borseggi, ha setacciato la zona con il cellulare in mano per riprendere la sua azione ma, quando si è avvicinate alle due sospettate, le è stato spruzzato sul viso dello spray al peperoncino per poi essere aggredita da entrambe. «Non si può più andare avanti così, quando ho visto quelle due sedute, mi son ricordata che il giorno prima erano state prese dai carabinieri e tre giorni fa dalla polizia. Ho preso il telefono e ho cominciato a girare come al solito: una delle due ha tirato fuori lo spray al peperoncino e me lo ha spruzzato in viso. Poi hanno cominciato a menarmi con pugni e graffi. Mi sono difesa come ho potuto», ha raccontato con il volto gonfio mentre riceveva le prime cure in attesa di essere portata al pronto soccorso. La donna è stata aiutata da chi ha assistito alla scena: tra i passanti anche l’assessore Sebastiano Costalonga, che nel parapiglia ha rimediato una contusione al polso. «Questa gente non ha paura di niente. Confido nel ministro Nordio che inasprisca le leggi», ha detto poco dopo l’accaduto. Non è la prima volta che Poli rimane vittima dei crimini che intende denunciare: ad aprile era stata spintonata da un presunto ladro, mentre lo scorso agosto le era stato rubato il telefonino. In ogni caso la polizia locale ha denunciato le due donne che l’hanno aggredita e stanno compiendo ulteriori accertamenti per capire se siano davvero anche le responsabili degli scippi.

