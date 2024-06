Italia argento nella 4×400 mista agli Europei di Roma: il record italiano che apre le porte di Parigi 2024

L’Italia vince la medaglia di argento nella 4×400 mista agli europei di atletica leggera in corso a Roma. La staffetta azzurra era composta da Luca Sito, Anna Polinari, Edoardo Scotti e Alice Mangione. Oro per l’Irlanda e bronzo per l’Olanda. Oro per l’Irlanda con il record dei campionati di 3’09″92, argento per l’Italia con il nuovo record nazionale che apre le porte di Parigi di 3’10″69, bronzo per l’Olanda con 3’10″73

