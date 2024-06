Fedez litiga con Diego Naska. L’accusa al rapper: «Sei venuto a picchiarmi con tre persone per un commento sui social»

Sembra che, specialmente nell’ultimo periodo, Fedez non riesca proprio a tenersi lontano dalle polemiche. L’ultima in ordine di tempo riguarda una lite social con il rapper Diego Naska, che lo ha accusato di averlo aggredito per via di un commento lasciato sotto a un post sui social. Tutto è iniziato a causa di una diretta Twitch avvenuta ieri, 6 giugno, in cui Fedez ha raccontato allo streamer Grenbaud la sua versione dei fatti riguardo alla lite con Naska. Motivandola come una difesa, da parte sua, del suo onore e dei suoi figli.

La versione di Fedez

«Vuoi sapere dello schiaffo a Diego Naska? Te lo spiego serenamente – ha esordito Fedez nella live -. Banalmente, un amico loro, tale non so neanche il nome, ha fatto un post in cui diceva che si sco*ava mia moglie e che i miei figli dovevano chiamarlo papà, e Diego Naska commenta ridendo la cosa. Gli ho chiesto banalmente che cosa gli facesse ridere e gli ho chiesto di chiedermi scusa, bella lì. Per me possiamo avere tutti i problemi del mondo, nel momento in cui ti metti in mezzo a una cosa così spregevole, in cui uno tira in mezzo i miei figli, io sono fatto così».

La versione di Naska

In realtà, secondo il co-protagonista di questa vicenda, le cose sono andate ben diversamente: «Buongiorno ragazzi, allora stamattina ho visto dei TikTok e letto delle cose – ha esordito Naska in un video postato sui social -.Volevo dirvi, se non lo sapevate… lo sapete che se commentate con stupore il post riguardante qualcuno – perché di stupore parliamo, la gif non stava ridendo, era una gif di stupore (…) -, il diretto interessato può venirvi a prendere a mazzate? Con altre 3 persone, 3 contro 1? Mezza sega…». Al momento, da parte dell’ex marito di Chiara Ferragni, nessuna risposta. L’influencer, in compenso, ha iniziato a seguire sui social Diego Naska dopo la rottura con Fedez.

Leggi anche: