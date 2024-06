La Russia: «L’Ucraina bombarda obiettivi civili con i razzi degli Stati Uniti»

Il ministero degli Esteri russo ha accusato l’Ucraina di utilizzare i razzi Himars forniti dagli Stati Uniti per bombardare obiettivi civili nella regione russa di Belgorod e di essere responsabile della morte di donne e bambini. La portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova ha esposto le accuse in una conferenza stampa tenutasi a margine del forum economico di San Pietroburgo e riportata dall’agenzia di stampa Reuters. Zakharova ha detto che i frammenti dei razzi dell’Himars ritrovati sui luoghi dei bombardamenti erano la prova di quanto accaduto. Intanto gli investigatori di Mosca hanno accusato Laurent Vinatier, consigliere del Centre for Humanitarian Dialogue, di spionaggio per aver raccolto informazioni sulle attività militari di Mosca. Il comitato investigativo russo, che si occupa di crimini gravi, ha affermato che intende rivolgersi a un tribunale per arrestare Vinatierin. Il presidente francese Emmanuel Macron ha detto che l’arresto fa parte di una campagna di disinformazione di Mosca.

