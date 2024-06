Spalletti ottimista su Barella, la conferma dagli esami medici: il rientro per la prima dell’Europeo

Sta meglio Nicolò Barella, al punto che il ct Luciano Spalletti potrebbe affidarsi all’interista almeno per l’esordio all’Europeo in Germania contro l’Albania. A portare una ventata di ottimismo in casa azzurri sono stati gli esami diagnostici di controllo, che questa mattina hanno mostrato progressi nel recupero dell’affaticamento muscolare dei giorni scorsi. Barella salterà i prossimi allenamenti, continuano il lavoro differenziato. Ma al suo rientro ormai mancherebbe poco. «È sempre stato sotto controllo», assicura Spalletti. «Quando c’è un affaticamento, c’è sempre un po’ da aspettare per vedere l’evolversi della situazione». Nei piani del ct azzurro, Barella quindi «non è preso in considerazione per la Bosnia», contro cui l’Italia giocherà domani 9 giugno in amichevole. Ma contro l’Albania di sabato 15 giugno secondo Spalletti non ci dovrebbero essere problemi. Nel caso in cui Barella dovesse recuperare più lentamente, Spalletti avrebbe come alternativa accanto a Jorginho uno tra Cristante e Frattesi. Secondo la Gazzetta dello Sport, in lizza ci sarebbe anche Fagioli, se riuscisse a dimostrare di non essere considerato soltanto «complementare», come lo aveva definito lo stesso ct.

