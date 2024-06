Europei atletica, argento di Furlani nel salto in lungo: imprendibile il greco Tentoglou – Il video

È bastato il primo salto a Mattia Furlani per piazzarsi in seconda posizione nel lungo e non mollarla più. Imprendibile il greco Miltiadīs Tentoglou, campione olimpico a Tokyo 2020, mondiale a Budapest 2023 e mondiale indoor a Glasgow nel 2024. Agli Europei di atletica di Roma “Miltos” salta 8.42, 8.49, 8.45 e, con gli ultimi due, tocca gli 8.65. Il 19enne azzurro infiamma lo Stadio Olimpico e dopo aver raggiunto gli 8.38 nel primo salto continua a chiedere l’incitamento del pubblico. Furlani, che anche a Glasgow ha strappato l’argento, non riesce più a replicare il buon risultato del primo tentativo, ma gli basta per conservare il secondo posto. Bronzo allo svizzero Simon Ehammer. Per l’Italia si tratta della sesta medaglia in questa edizione degli Europei.

