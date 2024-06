Europei di atletica a Roma, bronzo per Fortunato nei 20 km marcia. Sesto anche l’azzurro Riccardo Orsoni

Si tratta della quinta medaglia per l’Italia. L’oro è andato allo svedese Perseus Karlstrom, arrivato primo davanti allo spagnolo Paul McGrath

Francesco Fortunato conquista il bronzo agli Europei di atletica a Roma. L’azzurro, 29 anni, finanziere pugliese di Andria, si è piazzato terzo nella gara dei 20 km di marcia. L’oro è andato allo svedese Perseus Karlstrom, che è arrivato primo davanti allo spagnolo Paul McGrath. Si tratta della quinta medaglia per l’Italia, con l’oro conquistato ieri dalla mezzofondista Nadia Battocletti nella finale dei 5000 metri. «Grazie a tutti, è stato bellissimo. Sono felicissimo di aver raggiunto questo sogno davanti a tutti i miei amici e genitori. Sono fiero di aver partecipato a un’occasione che capita una volta nella vita», ha detto Fortunato parlando a bordocampo. Ottima gara anche per Riccardo Orsoni, che chiude la gara al sesto posto e avanza, così, la candidatura per le Olimpiadi di Parigi. Ritirato invece Gianluca Picchiottino.

