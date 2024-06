Modena, ancora una violenza sessuale su una 12enne: denunciati due minorenni

La questura di Modena sta indagando sulla denuncia presentata da due genitori per la presunta violenza sessuale che avrebbe subito loro figlia, appena 12enne. La giovanissima vittima sarebbe stata costretta a un rapporto sessuale, negli scorsi giorni, da un altro minorenne nei pressi della stazione delle autocorriere di Vignola. Un complice del ragazzo, anche lui non ancora 18enne, li avrebbe filmati durante il rapporto, per poi condividere in chat il video che è circolato tra i giovanissimi del posto. Poche settimane fa un’altra ragazzina di 12 anni nel Modenese ha denunciato di aver subito una violenza sessuale da due conoscenti. L’episodio sarebbe avvenuto nella sua abitazione, dove aveva invitato due giovani di 15 e 16 anni che ora rischiano l’accusa di violenza in concorso e aggravata. Era presente anche un’altra coetanea, che dovrebbe aver filmato quanto accaduto nella stanza.

Leggi anche: