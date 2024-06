Roland Garros, Bolelli e Vavassori perdono in finale: il doppio maschile è della coppia Arevalo-Pavic

Un match giocato ad alti livelli e perso per una manciata di punti decisivi. Il salvadoregno Marcelo González e dal croato Mate Pavić hanno capitalizzato le palle break a disposizione in un incontro tiratissimo contro la coppia italiana composta da Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che si sono dovuti arrendere in finale al Roland Garros 7-5, 6-3. Gli avversari dei due italiani sono riusciti a vincere praticamente tutti i – pochi – colpi fondamentali, riuscendo a chiudere il match in due set e un’ora e mezza di gioco.

