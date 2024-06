Ed Sheeran canta “Perfect” in italiano durante il concerto a Lucca: la commozione del pubblico – Il video

Il cantautore britannico Ed Sheeran ha incantato il pubblico di Lucca ieri sera, 8 giugno, riproponendo uno dei suoi più grandi successi – Perfect – in lingua italiana. «Nell’oscurità, stretti forti e poi a piedi nudi noi, dentro la nostra musica»: queste le parole che l’artista ha intonato sulle note del brano, commovendo tutti i fan presenti. Il concerto ha avuto luogo nel corso del Lucca Summer Festival, al cospetto di 40mila spettatori. Il tributo che il cantante ha voluto rendere alla città toscana, si è manifestato anche nella maglietta che indossava: la t-shirt esibiva infatti la scritta “Lucca” sul davanti e sul retro. Quella di ieri, 8 giugno, è una delle due date italiane del cantante, che ha venduto 56 milioni di album e 150 milioni di singoli in tutto il mondo. Anche nella serata di oggi, 9 giugno, si esibirà a Lucca. Sheeran ha condiviso il momento dell’esibizione sul suo profilo Instagram, assieme alla scritta: «Still working on my Italian» («Sto ancora lavorando sul mio italiano»).

Leggi anche: