Europei atletica, il sogno italiano continua: bronzo per Tecuceanu negli 800 metri e per Dosso nei 100 metri

L’azzurro Catalin Tecuceanu ha vinto la medaglia di bronzo negli 800 metri agli Europei di atletica leggera a Roma con il tempo di 1:45:40. Oro per il francese Tual e argento per lo spagnolo Attaoui. «Ce l’abbiamo fatta. Il primo traguardo era quello di prendere una medaglia internazionale. Siamo sulla strada giusta per fare grandi cose e io ci credo», ha detto l’atleta dopo la vittoria per poi aggiungere: «Nel riscaldamento non mi sentivo alla grande, ma è comunque arrivato il terzo posto. È un grande traguardo, importantissimo. Speriamo ne arrivino altri. Ora testa già ai giochi olimpici». Si è congedato con una battuta sul record italiano: «Speriamo arrivi quest’anno. Non conosco la data esatta, ma arriverà». Bronzo anche per Zaynab Dosso nei 100 metri con il tempo di 11.03. Oro per l’inglese Asher-Smith e argento per la polacca Swoboda

Nella foto: Catalin Tecuceanu nelle gare di Budapest del 2023

