Elezioni europee, Giorgia Meloni esulta: la foto sui social con il segno della vittoria

Dopo le prime proiezioni sul voto delle europee, arriva il primo commento di Giorgia Meloni. «Fratelli d’Italia si conferma primo partito italiano, superando il risultato delle scorse elezioni politiche», scrive la premier postando sui social una foto in cui fa il segno della vittoria con la mano. Tutte le proiezioni diffuse dopo la chiusura dei seggi danno Fratelli d’Italia non solo in cima alle preferenze degli italiani ma anche in crescita rispetto all’ultimo appuntamento elettorale, ossia le politiche di ottobre 2022. In quell’occasione, il partito di Meloni raccolse il 25,98% dei consensi. Le proiezioni per le europee 2024 danno il partito della premier attorno al 28%.

Leggi anche: