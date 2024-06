Italia Viva non è morta: Sandro Gozi eletto in Francia, prenderà uno dei 13 seggi dei macroniani

A dispetto dell’andamento delle elezioni europee in Italia, con Italia Viva che nel listone Stati Uniti d’Europa non ha superato lo sbarramento per un soffio con il 3,7%, c’è un europarlamentare italiano che raggiungerà il gruppo Renew. E no, non era candidato nella creatura di Matteo Renzi (anche se fa parte del comitato nazionale) e nemmeno ha corso con Azione di Carlo Calenda. Si tratta dell’eurodeputato Sandro Gozi, eletto in Francia con il sesto posto della lista Besoin d’Europe. Gozi è stato rieletto al Parlamento europeo grazie ai 13 seggi conquistati dalla lista del numero uno dell’Eliseo, Emmanuel Macron, che ha ottenuto il 14,6% dei voti. Il segretario generale del Partito democratico europeo ed ex sottosegretario agli Affari europei dei governi Renzi e Gentiloni, scelto in queste elezioni come uno dei tre Spitzenkandidat di Renew Europe, tornerà a Strasburgo anche nella legislatura 2024-2029, dopo la prima elezione avvenuta nel 2019, tra l’altro sempre oltralpe, con la lista macroniana Renaissance. Questo marzo l’Assemblea dei delegati del Partito democratico europeo, che si è tenuta alla Leopolda di Firenze, ha designato il segretario generale Sandro Gozi quale rappresentante del PDE nel “Team Europe”, la squadra di tre che ha guidato la campagna europea “Renew Europe Now” alle europee. Oltre a Gozi la squadra è composta dalle colleghe Marie-Agnes Strack-Zimmermann di ALDE e Valérie Hayer di Renaissance.

