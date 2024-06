Tamberi campione d’Europa, l’urlo di Gimbo davanti a Mattarella

Gianmarco Tamberi ha vinto la gara del salto in alto degli Europei di Roma. È il decimo oro per l’Italia, e il terzo titolo continentale del campione olimpico di Tokyo. A medaglia ormai conquistata, Tamberi tenta e supera i 2,34 metri. Poi parte lo show, si butta a terra e finge di togliersi una scarpa. Da un’altra già preparata tira fuori un sacco di molle e gioca con le telecamere. Non contento, salta anche 2,37 e si toglie anche quest’altra soddisfazione. In tribuna all’Olimpico anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in compagnia del presidente del Coni Giovanni Malagò. Alla presentazione degli atleti per la finale del salto in alto, Tamberi è si è inchinato davanti a Mattarella, che lo ha salutato calorosamente. Alla vigilia della gara, Tamberi aveva commentato la presenza del capo dello Stato: «È un onore immenso, ho i brividi al solo pensiero che il Presidente sia allo stadio. Spero di farlo divertire, l’atletica merita l’attenzione di tutti».

