Lo show scatenato di Tamberi: l’inchino, il finto infortunio e le molle dalla scarpa. Poi l’abbraccio con Mattarella – I video

Lo show di Gianmarco Tamberi nella finale di salto in alto agli Europei di atletica a Roma è già iniziato alla chiamata. Entrato di corsa all’Olimpico dopo che lo speaker ha pronunciato il suo nome, il capitano azzurro tornato con la barba a metà è andato davanti alla tribuna dove sedeva Sergio Mattarella e gli ha dedicato un inchino. Carico come nelle migliori serate, Gimbo non ha mai fatto mancare il suo sostegno ai compagni di squadra e al pubblico che lo ha acclamato si dall’inizio. Tra un salto e l’altro trova anche il tempo di andare a consolare gli avversari eliminati. Salta senza patemi 2.22, sbaglia al primo tentativo 2.26. Fa anche due errori a 2.29, mentre le telecamere della Rai inquadrano Mattarella che si dispera.

Tamberi si rimette in pista saltando 2.31 al primo tentativo. L’oro è a un passo. Salta anche 2.34 e a quel punto il pubblico impazzisce. Si butta a terra, si toglie una scarpa come se si fosse infortunato. Ma è solo un pezzo dello show: dalla sacca tira fuori una scarpa e la svuota da tantissime molle che aveva messo all’interno.

Poi si alza, si toglie la maglia e a torso nudo va urlare davanti alla tribuna piena di tifosi impazziti. Poi si avvolge nel tricolore, sale da Mattarella, lo abbraccia e lo bacia. Ed è solo l’anteprima quando manca un mese alle Olimpiadi.

Leggi anche: