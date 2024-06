Posillipo, individuato lo yacht che ha travolto il kayak e ucciso Cristina Frazzica

Sono in corso le operazioni di recupero e sequestro dello yacht che domenica 9 giugno ha travolto e ucciso la 31enne Cristina Frazzica che si trovava in kayak davanti alla costa di Posillipo, nel Golfo di Napoli. Decisive a ricostruire la dinamica dell’incidente le telecamere di video sorveglianza di Villa Rosebery, la residenza napoletana del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Lo scontro è avvenuto infatti non lontano dal tratto di cosa sul quale affaccia la storica villa ma le immagini non erano abbastanza nitide da individuare immediatamente il natante. Si tratterebbe di un cabinato di 18 metri, che è stato identificato in un secondo momento grazie al lavoro degli investigatori della polizia giudiziaria e della Procura e della Capitaneria di Porto. Una volta recuperata l’imbarcazione, gli inquirenti si occuperanno dell’individuazione del proprietario dello yacht e del responsabile della tragedia. Secondo quanto ricostruito finora, Frazzica si trovava sulla canoa insieme all’amico, l’avvocato Vincenzo Leone. I due si trovavano ad almeno cento metri dalla costa a picco e a duecento metri dalle spiagge, come previsto dalle norme, mentre la barca che ha provocato la collisione si era spinta dove non avrebbe dovuto.

Cristina Frazzica: chi era la vittima

Cristina Frazzica era una ricercatrice di 31 anni originaria di Taurianova, in provincia di Reggio Calabria. I genitori erano originari di San Martino di Taurianova, una frazione del comune reggino, ed erano emigrati a Voghera, in Lombardia, per lavoro. La coppia era poi tornata in Calabria proprio in prossimità della nascita di Cristina e di sua sorella gemella. Lo ha scritto in una nota l’amministrazione comunale, esprimendo le proprie condoglianze alla famiglia. «Cristina Frazzica assieme alla sorella gemella era nata proprio nella cittadina della Piana, dove la madre Angela e il padre Luigi vollero tornare per il lieto evento, dopo essersi stabiliti per lavoro a Voghera», si legge nel comunicato, «ci facciamo rappresentanti di un sentimento assai diffuso in queste ore nella nostra comunità per una tragedia sulla quale auspichiamo che si faccia quanto prima piena luce per dare verità e giustizia. Vedere spezzata in questo modo così terribile una giovane vita, provoca un moto di rigetto che vogliamo fronteggiare offrendo la solidarietà più totale alla sua famiglia e a quanti la piangono in questo momento, in Lombardia come nella stessa Taurianova».

