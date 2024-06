Salvini risponde a Fedez sullo scherzo telefonico: «Ho smesso di farli a 12 anni, ognuno si diverte come vuole» – Il video

Più che arrabbiarsi, Matteo Salvini si è stupito quando ha scoperto che la telefonata di Fedez la sera precedente, dopo il voto delle Europee, era in realtà uno scherzo telefonico. Anzi, uno «scherzone», come lo ha definito il ministro dei Trasporti e vicepremier del governo Meloni. In effetti mancavano gli elementi classici, come la voce contraffatta, una richiesta assurda, una confessione estorta. Solo uno scambio breve e qualche convenevole, poi entrambi hanno messo giù. E nella diretta social con i suoi sostenitori, Salvini ha voluto raccontare il suo punto di vista su quella breve telefonata. «Ho letto che Fedez m’ha fatto uno scherzo… poi sai che scherzone, ognuno si diverte come vuole», dice il leader della Lega, come si vede dall’estratto della diretta estrapolato dal blogger Nonleggerlo, «ero a casa con la “Franci”, la mia compagna – Francesca Verdini, ndr -, undici, undici e mezza di sera, mi squilla il telefonino, leggo “Fedez”. Se uno ti chiama a quell’ora, rispondi, magari ha avuto un problema. Mi dice: ciao, scusami, è partita la telefonata, ciao ciao, come stai. Gli dico: bene, quando vuoi ci vediamo per un caffè, tu stai bene? Sì, e metto giù». Nulla di che, fino al giorno dopo: «Poi scopro che era uno “scherzo”, bah. Io gli scherzi ho finito di farli a 12 anni, c’era il telefono che dovevi girare col dito, facevi la pernacchia e buttavi giù». E infine, il tradizionale commiato di Salvini: «Un bacione a Fedez, sperando faccia altre belle canzoni».

Leggi anche: