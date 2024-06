Fedez e la chiamata scherzo a Matteo Salvini. E L’assistente Elisa lo sgrida: «Quanto sei str***o» – Il video

Fedez ha chiamato il vicepremier, ministro e segretario della Lega Matteo Salvini, durante una live social. Le immagini stanno girando su TikTok. Il rapper fa dire «pronto?» dal leader del Carroccio, salvo poi metter giù e ridere con gli amici presenti nella diretta, tra cui il creator Il Rosso. In sottofondo si sentirebbe l’assistente personale dell’artista tentare di dissuaderlo, invano. «Ora dico che mi è partita la chiamata» prosegue il rapper, che non smette di ridere. Parte la seconda chiamata, Fedez risaluta Salvini scusandosi per l’inconveniente. Quattro convenevoli e poi un ciao tra i due.

I precedenti tra i due e quella chiamata quando Fedez stette male

Fedez e Salvini, a dispetto della chiamata che gira in rete, non hanno sempre avuto un rapporto idilliaco. Anzi. Al Concerto del Primo Maggio 2021 il rapper attaccò la Lega sul ddl Zan, poi quando Luca Morisi, ex responsabile della comunicazione social di via Bellerio fu indagato per cessione di stupefacenti, dichiarò: «Amici circensi, se vi avanza un naso rosso con l’elastichino da prestare a Salvini, scrivetemi in privato. Questa è la storia di un eroe contemporaneo. Un uomo che ha sacrificato la sua intera vita a contrastare la piaga sociale delle droghe. Un uomo che andava a citofonare a casa della gente dicendo ‘scusi lei spaccia’ o che commentava la sentenza del caso Cucchi dicendo ‘la droga fa male’. Oggi scopre di aver avuto al suo fianco un drogato, ma che magicamente non diventa un drogato, ma un amico da aiutare a rialzarsi». Eppure Salvini, nella burrascosa fine del matrimonio con Chiara Ferragni, prese le difese della coppia. E anche quando il rapper fu intervistato a Belve da Francesca Fagnani ci fu una battuta sempre del l’artista un po’ meno piccata del solito. Che si siano ritrovati grazie alla comune passione per il Milan? Chissà. La chiamata intanto sta facendo il giro della rete, con commenti poco lusinghieri verso l’artista. Ma tra gli utenti qualcuno precisa: «Subito dopo (la chiamata ndr) Fedez ha spiegato che, pur non condividendo affatto le idee di Salvini, ha un rapporto civile con lui, nato dal fatto che, nel periodo del tumore, Salvini lo chiamò tutti i giorni per un mese per informarsi sulla sua salute».

questo accade quando desiderate e quasi pretendete che gli artisti o i personaggi pubblici esprimano la loro contrarietà verso partiti di cui non siete simpatizzanti, la cosa da capire è che nessuno entra in cabina elettorale con questi e in realtà sono tutti amici fra loro pic.twitter.com/I1yBnOh1DP — a (@vogliadiniente) June 10, 2024

