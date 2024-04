Salvini, il fuorionda a Belve su Fedez: «Mi hanno detto che era inca**oso». E il cantante replica da Miami – Il video

Gesticola animatamente con Francesca Fagnani il ministro Matteo Salvini, per mimare il caos che ci sarebbe stato nell’intervista della conduttrice di Belve con Fedez. «Era incazzoso?», le chiede, riferendosi alla registrazione della seconda puntata in cui andrà in onda il colloquio con il cantante. Il vicepremier è stato invece protagonista della prima puntata del programma di Rai2. Nella sua intervista ha parlato delle partite a burraco della compagna Francesca Verdini con la premier Giorgia Meloni., ma anche della possibile candidatura del generale Vannacci alle prossime europee con il suo partito e della sua successione alla guida della Lega: «Penso di avere ancora tanto da dare, persone in gamba ce ne sono, ma li lascio aspettare un attimo». Fedez, come detto, ci sarà invece il 9 aprile, e la sua intervista ha già fatto discutere. Era previsto come ospite della trasmissione nella scorsa edizione, poi il suo intervento era saltato dopo il bacio a Rosa Chemical al Festival di Sanremo e il veto della Rai. Dopo la conferma del suo ritorno, erano circolate indiscrezioni su una diffida di Chiara Ferragni per impedirgli di parlare della loro crisi di coppia. Voci smentite dalla stessa conduttrice: «A noi non è arrivata nessuna diffida, il focus non sarà il suo matrimonio ma lo tratterò come tutti gli altri ospiti, quindi certamente parleremo anche della vita privata». A margine della prima puntata, viene mostrato un fuorionda in cui Salvini si rivolge a Fagnani: «Mi hai detto che hai fatto Fedez, ma come è andata? Era incazzoso? Mi hanno detto che…», e poi gesticola animatamente. Da Miami, dove è in vacanza con i figli e il padre, è lo stesso cantante a replicare, divertito, alle allusioni del ministro: «Ma che ti hanno detto?», chiede ironico sui social pubblicando il video dello scambio, con una emoji che ride.

