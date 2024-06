Zerocalcare apre un’osteria alla Garbatella: cucina romana tradizionale e un progetto dedicato alle donne vittime di violenza

A settembre ci sarà una nuova osteria a Roma. Si chiamerà «Osteria Sauli», si troverà nel cuore della Garbatella e tra i proprietari c’è anche Michele Rech, il fumettista romano noto come Zerocalcare. Ad anticipare la notizia è la rivista specializzata Gambero Rosso, che rivela alcuni dettagli dell’avventura imprenditoriale. I soci del nuovo locale sono quattro: l’oste Antonello Magliari, i cuochi Antonello Abruzzese e Stefania Pinto e, appunto, Zerocalcare. «Con Michele, Stefania e Cecco avevamo in mente di aprire una cosa assieme, ma senza fretta e così abbiamo aspettato che arrivasse il momento giusto», racconta Magliari, uno degli osti più conosciuti della Capitale.

Un presidio contro la violenza sulle donne

La particolarità di Osteria Sauli è che nasce non come una semplice avventura imprenditoriale, ma con un obiettivo ancora più ambizioso: aiutare le donne vittime di violenza. «L’idea di Michele, che noi abbiamo subito accolto e condiviso immediatamente, era sì aprire una vera osteria romana in uno dei quartieri più autentici di Roma ma anche creare le condizioni per essere utili dal punto di vista sociale», spiega Magliari a Gambero Rosso. Da qui nasce la collaborazione con la Casa delle donne Lucha y Siesta, una struttura che dà accoglienza alle donne vittime di violenza e le aiuta a trovare supporto sia legale che psicologico. I proprietari di Osteria Sauli si occuperanno di dare loro anche un lavoro e la necessaria formazione.

Cosa si mangerà

Per quanto riguarda la proposta di Osteria Sauli, il menù prevede piatti rigorosamente della cucina romana, ma non solo. Accanto ad alcuni classici della Capitale, spiega Gambero Rosso, ci sarà spazio anche per piatti abruzzesi e pugliesi. Tra le particolarità c’è poi la scelta di servire vino sfuso, ma anche la possibilità di fare aperitivo alla romana, con spritz e gassosa.

Leggi anche: