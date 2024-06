Gregorio Paltrinieri oro nella 10 km, l’azzurro stacca tutti e trionfa agli Europei di nuoto

Gregorio Paltrinieri ha vinto l’oro nella 10 km in acque liberi agli europei di Belgrado. L’azzurro, nella giornata inaugurale del fondo, ha dominato la prova olimpica in 1h49’12″2 lasciandosi alle spalle l’argento iridato, Marc-Antoine Olivier e il campione del mondo a Doha Kristof Rasovszky. Domenico Acerenza è quarto in un’ora 49’19″2. Poco prima dell’ultima boa, Paltrinieri ha spiazzato gli avversarsi cambiando traiettoria rispetto al resto del gruppo. Una scelta che qualche minuto dopo gli darà ragione: al giro di boa ha 10 secondi di vantaggio e non gli resta che dare fondo alle ultime energie. L’azzurro accelera così a 500 metri dal traguardo toccato con 21 secondi di vantaggio sul francese.

