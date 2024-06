G7, Meloni: «C’è sostegno unanime sulla proposta USA per il cessate il fuoco a Gaza» – Il video

«Confermo il sostegno unanime alla proposta degli Stati Uniti per il cessate il fuoco, la liberazione degli ostaggi e il sostegno e la protezione della popolazione civile. Abbiamo ribadito ogni sforzo per evitare l’escalation». A dichiararlo la premier Giorgia Meloni, a margine dei lavori del G7. La premier da Borgo Egnazia ribadisce che è una «soluzione con la prospettiva di due popoli e due Stati». E aggiunge: «Domani sera approveremo conclusioni del vertice su cui c’è già il consenso dei leader». Non solo, per Meloni, «domani è una giornata storica, accoglieremo il Santo Padre, è la prima volta per un Pontefice ad un G7, sono orgogliosa accada sotto la presidenza italiana». E ancora: «Sono trascorsi 841 giorni dall’inizio della guerra di aggressione russa all’Ucraina. In questo lungo periodo l’eroica resistenza degli ucraini ha impedito a Putin di portare a compimento il suo piano e la compattezza e l’unità d’intenti dell’Occidente ha assicurato alla nazione aggredita gli aiuti necessari per difendere la propria libertà. Il G7 ha chiaramente ribadito questo impegno».

