Ibrahimovic annuncia il nuovo allenatore del Milan, ora Paulo Fonseca è ufficiale: «Serviva cambiare dopo 5 anni»

L’annuncio di Ibrahimovic in conferenza stampa: «Abbiamo studiato come allena, dopo cinque anni serviva qualcosa di nuovo»

Il Milan scalda i motori per la prossima stagione. E alla conferenza stampa di presentazione è Zlatan Ibrahimovic, senior advisor del proprietario RedBird, ad annunciare ufficialmente chi siederà sulla panchina del club. «Il nuovo allenatore del Milan sarà Paulo Fonseca. Abbiamo studiato bene, lo abbiamo scelto per portare la sua identità e per come vogliamo che la squadra giochi, con un gioco dominante e offensivo alla conferenza stampa di presentazione della stagione 2024/2025. «Volevamo portare qualcosa di nuovo – ha aggiunto Ibra – abbiamo studiato come allena, come prepara le partite. Dopo cinque anni serviva qualcosa di nuovo».

Chi è Paulo Fonseca

Poco dopo le parole di Ibrahimovic, il Milan ha diramato una nota ufficiale in cui comunica di aver affidato la panchina della prima squadra a Paulo Fonseca con un contratto triennale. Classe 1973, nato a Nampula, in Monzambico, Fonseca allena dal 2005. Dopo un’esperienza nelle serie minori portoghesi, nel 2013 debutta nel massimo campionato con il Paços de Ferreira, club con cui raggiunge l’accesso ai play-off di Champions League. Il primo trofeo arriva nel 2013, quando vince la Supercoppa di Portogallo con il Porto. Da lì, si sposterà poi al Braga e allo Shakhtar Donetsk. Per Fonseca si tratta di un ritorno in Serie A, considerato che nel 2019 ha allenato l’AS Roma, raggiungendo la semifinale di Europa League nel 2021.

In copertina: Paulo Fonseca allo stadio di La Spezia, 23 maggio 2021 (ANSA/Simone Arveda)

