Dortmund, fermati 50 tifosi dell’Italia prima del debutto a Euro 2024 contro l’Albania: «Avevano coltelli e bombe carta»

Secondo la polizia tedesca gli ultrà stavano per entrare in contatto con un gruppo di tifosi albanesi vicino a un ristorante

Un gruppo di circa cinquanta tifosi italiani è stato fermato oggi a Dortmund dalla polizia tedesca, a poche ore dal fischio d’inizio di Italia-Albania che segnerà il debutto della Nazionale di Luciano Spalletti a Euro 2024. Secondo le informazioni di polizia, il gruppo sarebbe stato fermato prima di entrare in contatto con dei tifosi albanesi nei pressi di un ristorante. Gli italiani sono stati trovati in possesso di coltelli, bombe carta e passamontagna. Ora saranno trattenuti dalla polizia tedesca, in attesa delle valutazioni sul caso da parte della magistratura.

