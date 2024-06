Euro 2024, Jannik Sinner carica la Nazionale all’esordio contro l’Albania: «Forza Azzurri!» – Il video

La Nazionale di Luciano Spalletti è pronta al debutto al BVB Stadium di Dortmund contro l’Albania di Sylvinho. E a caricare gli Azzurri, campioni d’Europa in carica dopo il trionfo nell’ultima edizione del torneo (giocata nell’estate 2021) ci pensa l’atleta italiano del momento, il numero 1 al mondo del tennis Jannik Sinner. In un video messaggio diffuso dalla Uefa, il 22enne si rivolge agli atleti con poche e semplici parole: «Vi voglio augurare un grande in bocca al lupo per questo torneo, sempre forza Azzurri e forza Italia!». Sinner tiene poi a sottolineare che seguirà la partita d’esordio dell’Italia a Euro 2024. La cui vigilia pure è stata rovinata da un fatto increscioso: un gruppo di circa una cinquanta di tifosi italiani è stato fermato a Dortmund dalla polizia tedesca dopo essere stato trovato in possesso di coltelli, bombe carta e passamontagna pronti all’uso contro i tifosi dell’Albania.

Leggi anche: