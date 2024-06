Il ritorno (e il sorriso) in pubblico di Kate Middleton – Il video

In bianco, con inserti neri, attraverso i finestrini dell’auto che l’accompagna nella parata del Trooping the Colour, sulla carrozza e dal balcone di Buckingham Palace. Queste le immagini della prima apparizione pubblica della principessa del Galles, Kate Middleton, da quando aveva annunciato a marzo il ciclo di cure preventive per il cancro.

Foto Ansa EPA/TOLGA AKMEN

Kate ha scelto la parata Trooping The Color per tornare a una discreta vita pubblica. Non è l’unica novità di questa edizione della tradizionale parata inglese. L’anno scorso, il Re Carlo ha ispezionato le truppe a cavallo ma stavolta seguirà la marcia seduto in carrozza con la regina Camilla. E infine una piccola curiosità: questa è la prima volta in oltre 100 anni (a parte che per motivi medici o religiosi) che ai soldati in parata sarà consentito portare la barba.

Princess Catherine The Princess of Wales and Prince George Princess Charlotte and Prince Louis in the carriage heading to Horse Guards Parade at Trooping The Colour #PrincessCatherine #PrincessofWales #TroopingtheColour #WeLoveYouCatherine pic.twitter.com/wguOUiGROa — Lee Hood (@Mofoman360) June 15, 2024

The Princess of Wales during the Trooping the Colour 2024 pic.twitter.com/Q22BlwNTUI — Jerseydeanne (@jerseydeanne) June 15, 2024

