Fedez, il giallo sulla sua salute e il silenzio social. Ma l’ospedale smentisce: «Non è stato ricoverato»

L’assenza di Fedez al Tim Summer Hits ha scatenato speculazioni e voci sui social riguardo al suo stato di salute, alimentate anche dalla sua temporanea scomparsa dai social network. Nella serata di giovedì 13 giugno, il rapper avrebbe dovuto cantare il suo nuovo singolo con Emis Killa – Sexy Shop – al concerto a Roma, ma non si è presentato. Un’assenza che non è passata inosservata. Sui social i fan sono impazziti e in molti hanno iniziato a ipotizzare che il rapper forse non stia un granché di salute. Poi, lo scorso venerdì, durante il programma Pomeriggio 5, è stata confermata la notizia di un lieve ma non grave malessere di Fedez, escludendo però qualsiasi ricovero all’ospedale San Raffaele di Milano.

La replica dell’ospedale

L’inviato del programma Michele Dessì, noto per aver inseguito i Ferragnez in questi mesi delicati, aveva chiarito che il rapper non sarebbe stato ricoverato, ma che si trova sotto stress, presumibilmente a causa di vari fattori tra cui la recente separazione da Chiara Ferragni e le conseguenze dell’indagine sul pestaggio di Iovino. Ora, fa sapere Il Corriere della Sera, l’ospedale San Raffaele ha confermato che Fedez non è stato ricoverato nella struttura, ponendo fine alla falsità delle voci circolate sui social in questi giorni. Di certo, però, appare anomalo il silenzio del rapper sui social. Mentre l’ex moglie sembra procedere normalmente con la sua attività sui social, pubblicando foto e video della sua vacanza a Napoli e Capri.

