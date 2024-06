Maturità 2024, gli studenti si preparano ancora sulle note di Venditti. Ma spiccano anche Geolier, Tony Effe e Gaia, Rose Villain

Resta un inno indiscusso Notte prima degli esami di Antonello Venditti per gli studenti che a breve dovranno affrontare il temutissimo esame di maturità. Anche 40 anni dopo la sua uscita. Nonostante gli anni e i cambiamenti tecnologici che hanno trasformato il modo in cui si ascolta la musica, il pezzo di Venditti rimane una costante nelle playlist dei maturandi. Un sondaggio condotto da Skuola.net, che ha coinvolto 1.000 studenti prossimi all’esame di maturità 2024, rivela che 9 maturandi su 10 considera ancora questa canzone come la colonna sonora per eccellenza dell’Esame di Stato. Ma oltre a Venditti, gli studenti di oggi ascoltano una vasta gamma di brani che spaziano dai classici intramontabili alle hit contemporanee.

Tra hit del momento e classici intramontabili

Tra i pezzi del momento più ascoltati ci sono: Sesso e samba di Tony Effe ft. Gaia, 100 Messaggi di Lazza, Paprika di Ghali, Come un tuono di Rose Villain e Guè Pequeno. Nella top 10 delle hit attuali c’è anche Melodrama di Angelina Mango, il suo singolo estivo. Seguono L’ultima poesia di Geolier e Ultimo, El pibe de oro e Altrove. Non manca, seppur più giù nella classifica, Tedua con Mare calmo. Infine, anticipando di diventare le hit dell’estate 2024, ci sono Torcida di Bresh e Punteria di Shakira. Non mancano, però, altri classici intramontabili, da We Are the Champions dei Queen (selezionata dal 16%) a Another Brick in the Wall dei Pink Floyd (scelto dal 9%). Fanno eco anche alcuni brani di Sanremo 2024, come Ma che idea di Pino D’Angiò con i bnkr44, La noia di Mango, I’ p’ me, tu p’ te di Geolier.

La musica in streaming

Il sondaggio ha rivelato che il 39% degli studenti utilizza la musica principalmente per rilassarsi e scacciare via i brutti pensieri, mentre il 30% la ritiene un’ottima fonte di ispirazione. Un buon 21% degli studenti preferisce studiare con le cuffie, immersi nelle loro tracce preferite. La maggior parte dei maturandi (85%) utilizza piattaforme di streaming per ascoltare la musica. Tra questi, oltre un terzo ha creato una playlist specifica per la maturità, con “Notte prima degli esami” in cima alla lista. La musica rimane quindi un elemento essenziale per gli studenti che affrontano gli esami di maturità, garantendo un mix di conforto, ispirazione e motivazione. Mentre le tecnologie e i gusti musicali evolvono, alcune canzoni intramontabili continuano a funzionare.

