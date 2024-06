Ucraina, Putin «non rifiuta i negoziati, ma Zelensky è illegittimo». Meloni alla conferenza in Svizzera: «La pace non può essere una resa»

«Il presidente russo Vladimir Putin non rifiuta i negoziati con l’Ucraina, ma il loro esito deve essere approvato dal legittimo governo ucraino. Volodymyr Zelensky non appartiene a questa categoria». Ad affermarlo è il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, secondo quanto riporta la Tass. Zelensky «non è la persona con cui si può registrare un accordo per iscritto perché de jure questa registrazione sarà illegittima». «Tuttavia, Putin non rifiuta nulla, non rifiuta la possibilità di negoziati, secondo la costituzione del Paese», ha aggiunto Peskov.

Meloni: «La pace non può essere una resa»

Intanto continua la conferenza per la pace sull’Ucraina in corso in Svizzera dove oggi Giorgia Meloni ha ribadito il sostegno italiano al presidente Zelensky. «Sono qui per dirti che puoi continuare a contare su di noi, per tutto il tempo necessario. Continueremo ogni sforzo possibile per mantenere impegnati tutti i partner internazionali, poiché anche loro stanno soffrendo le conseguenze globali di questo conflitto. Intendiamo fare tutto ciò che è nelle nostre possibilità per trasformare in realtà un futuro di pace e libertà per l’Ucraina», ha dichiarato la premier.

Leggi anche: